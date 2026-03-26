تندوف: توقيف شخص وحجز 13500 قرص مهلوس على متن سيارة سياحية

تمكن الدرك الوطني في ولاية تندوف، من توقيف شخص وحجز 13500 قرص مهلوس على متن سيارة سياحية.

وجاءت العملية، في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، وأثناء قيام مستخدمي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي خبي بخدمة شرطة المرور على مستوى السد الثابت ببرج العقيد لطفي بالطريق الوطني رقم50 الرابط بين ولايتي تندوف وبني عباس. أين لفت انتباههم سيارة سياحية قادمة من ولاية تندوف. وبعد تفتيشها تفتيشا دقيقا، ضبط على متنها كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بــ13500كبسولة نوع بريغابالين 300 ملغ. ذات إمضاءين أجنبية الصنع، ليتم توقيف السائق وحجز المركبة والممنوعات.

وسيتم تقديم الموقوف رفقة المحجوزات أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تندوف فور الانتهاء من التحقيق.

