تندوف: توقيف 5 أشخاص وحجز أكثر من 11 ألف قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية تندوف، ممثلة في الأمن الحضري الأول وفرقة البحث والتدخل. للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من حجز أكثر من 11 ألف قرص مهلوس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بحر هذا الأسبوع، في عمليتين متفرقتين، أين تمكنت ذات المصالح من وضع حد لنشاط مروجي المؤثرات العقلية. مع حجز 11149 قرص مهلوس، من نوع بريغابالين 300 ملغ. وتوقيف خمسة أشخاص مشتبه فيهم. كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية لدى محكمة تندوف.