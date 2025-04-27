تندوف.. حجز كمية معتبرة من المخدرات

تمكنت فرقة شرطة الحدود البرية BPFT بـالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل BRI، بحر الأسبوع الفارط من معالجة قضيتين متعلقتين بالحيازة على المؤثرات العقلية بمختلف الأنواع قصد المتاجرة فيها وكذا كمية المخدرات كيف معالج بولاية تندوف.

وحسب بيان لمصالح الأمن، العمليتين أسفرت عن حجز 1124 قرص مهلوس إكستازي، 150 كبسولة بريقابالين 300 ملغ. 08 صفائح من المخدرات (كيف معالج ) بوزن 770,4 غرام ، مبلغ مالي 10500 دج ، سلاح أبيض محظور من الصنف السادس.

بعد استفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المحلية.

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