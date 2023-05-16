تندوف: حجز 1350 قرص مهلوس داخل منزل

تمكنت عناصر الضبطية لفرقة البحث والتدخل BRI لأمن ولاية تندوف. من الإطاحة بشخص أمام منزله يمتهن بيع السموم بمختلف أنواعها.

وحسب ذات المصالح، فإن المدعو “خ خ” البالغ من العمر 37 سنة ينحدر من ولاية تندوف ويقيم بها. كما يتخذ مسكنه مخبأ لهاته الأقراص المهلوسة. وبعد التنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم تفتيش منزله. ليتم حجز كمية من المؤثرات العقلية قدر عددها بــ 1350 كبسولة من نوع بريقابالين 300 مغ.

هذا وقد تم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حقه كمشتبه فيه. ثم قدم أمام الجهات القضائية لدى محكمة تندوف، حيث صدر في حقه أمر إيداع المؤسسة العقابية