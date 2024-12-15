تندوف.. فتح 115 منصب عمل جديد لفائد شباب الولاية

اتفق المجلس الأعلى للشباب وشركة “فيرال”، على فتح 115 منصب عمل جديد لفائد شباب ولاية تندوف بمنجم غار جبيلات، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح المصدر نفسه، أن المجلس وشركة “فيرال”، اتفقا على فتح 115 منصب عمل جديد لفائد شباب المنطقة المؤهلين. حسب التخصصات المطلوبة، والتي سيتم قريباً طرحها في منصة “وسيط”.

كما سيشرع المجلس الأعلى للشباب في غضون الأيام القليلة القادمة، على تنظيم حملات توعوية وتحسيسية في ولايات تندوف. بشار وبني عباس، تستهدف توعية الشباب بأهمية إنشاء المؤسسات المصغرة والمتوسطة. مع التركيز على تقديم الإرشاد والتوجيه حول الإجراءات الإدارية، وآليات التمويل المتاحة، وكيفية الاستفادة من الفرص التي يوفرها مشروع غار جبيلات لدعم ريادة الأعمال والتنمية المحلية، يضيف البيان.

وجاء هذا خلال إشراف رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، على اسدال الستار بولاية تندوف. على أشغال الملتقى الوطني الموسوم بـ “غار جبيلات…محطة لتعزيز قدرات الشباب التكوين والبحث العلمي”.وهذا بعد يومين من ورشات العمل وجلسات التفكير التي تناولت الجوانب التقنية، الاقتصادية. والاجتماعية للمشروع، مع التركيز على التكوين والبحث العلمي كأداتين أساسيتين لتحقيق الأهداف المرجوة، فضلاً عن كيفية تمكين الشباب من الاندماج في هذا الإطار التنموي.

من جهتهم، دعا المشاركون إلى تفعيل برامج تكوين نوعية ومتكاملة تستهدف شباب ولاية تندوف والمناطق المجاورة. في إطار القافلة التكوينية الخاصة بالجنوب الكبير التي سيشرف عليها المجلس الأعلى للشباب خلال الفترة المقبلة. والتي تهدف إلى تطوير مهارات الشباب في مجال المقاولاتية، وتحفيزهم على استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة. والانخراط الفعّال في المشاريع التنموية الكبرى، مع التركيز على تعزيز مهاراتهم في اللغات الأجنبية كعنصر أساسي لتحسين قابليتهم للتوظيف.

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