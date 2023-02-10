تندوف: قتيلان وإصابة شخصين بجروح متفاوتة في حادث مرور

وقع حادث مرور بالطريق الوطني رقم 50، حوالي 280 كلم عن مقر الولاية تندوف إلى بلدية أم العسل. يتمثل في تصادم شاحنة من نوع إسيزي بشاحنة ذات مقطورة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد أسفر الحادث عن وفاة شخصين بعين المكان تبلغ اعمارهما 36 سنة. و تم تسجيل جروح متفاوتة الخطورة لشخصين اخرين تترواح أعمارهم بين 34 و61 سنة لديهم إصابات مختلفة على مستوى الجسم. قدمت لهما مصالح الحماية المدنية الإسعافات الأولية اللازمة. ثم نقلوا على جناح السرعة الى مستشفى بلدية أم العسل .