تندوف.. قتيلان و30 جريحا جراء انقلاب حافلة لنقل المسافرين

لقي شخصان حتفهما، اليوم الخميس، فيما أصيب 30 شخصا آخرا بجروح متفاونة اثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية تندوف.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 01سا00د من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 50 بحاسي خبي ولاية تندوف.

مشيرة أن الحادث تمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين تشغل خط تندوف-بشار خلف حالتي (02) وفاة و 30 جريحا.

وحسب المصالح نفسها تم تحويل الضحايا إلى المركز الصحي بحاسي خبي.