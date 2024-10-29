تندوف.. قتيلان و7 جرحى في اصطدام بين سيارة أجرة وشاحنة

لقي شخصان حتفهما فيما أصيب 7 آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث مرور أليم بولاية تندوف.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 50، حوالي 70 كلم عن بلدية أم العسل اتجاه بشار ببلدية أم العسل ودائرة تندوف.

وأوضح المصدر نفسه أن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة أجرة و شاحنة. ما أسفر عن وفاة شخصين وجرح 7 آخرين بإصابات مختلفة.

وتم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي،ذ. أما المتوفيان تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث.