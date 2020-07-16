تندوف: مديرية الشؤون الدينية توزع الكمامات على المواطنين بشوارع المدينة

نظمت مديرية الشؤون الدينية لولاية تندوف بالتنسيق مع مديرية الصحة و مديرية الحماية المدنية عملية تحسيسية حول وباء كورونا المستجد مع توزيع أقنعة واقية و مطويات على مستوى الشوارع الرئيسية وبعض النقاط الحيوية بالولاية.

المبادرة المشتركة شارك فيها عدد معتبر من الأئمة المعروفين بالولاية، وعناصر الحماية المدنية واطقم طبية أين عرضوا على المواطنين مواعظ بشكل مبسط

بضرورة الإلتزام بتعليمات الوقاية و إجراءات التباعد، مع التقيد بما يتم تقديمه من إرشادات صحية من مختلف الهيئات الطبية والعلمية.

واعتبر القائمون على هذه المبادرة أنها لقيت استحسان الكثير من المواطنين، سيما و أنها تركزت على مستوى النقاط التي تعرف حضورا شعبيا كبيرا، وهو ما عبر عنه الكثير.

من رواد الفضاء الأزرق الذين أشادوا بالمبادرة في هذه العملية من خلال:”تجولهم في الأماكن التي تشهد إكتظاظا وإزدحاما واسعا، وتوزيعهم للكمامات وإرشادهم وتوجيههم لسكان ولاية تندوف عن أخطار جائحة كورونا كوفيد 19، مخاطرين بأنفسهم و معرضينها للخطر”.