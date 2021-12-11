تندوف..وفاة مناصر بعد سقوطه من شاحنة أثناء احتفاله بتأهل “الخضر”
لقي مناصر يبلغ 14 سنة مصرعه، بعد سقوطه من شاحنة كانت تقلهم بمحور الدوران أمام مديرية الثقافة بولاية تندوف.
مناصر “الخضر” كان يحتفل بعد فوز المنتخب الوطني أمام المغرب وتأهله الى الدور القادم .
هذا وحقق المنتخب الوطني للمحليين، اليوم السبت، التأهل للدور النصف نهائي من بطولة كأس العرب، على حساب المنتخب المغربي.
وانتهى الوقت الرسمي، والشوطين الإضافيين من هذه المواجهة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة.
كما احتكم الفريقين لضربات الترجيح، والتي ابتسمت للمنتخب الوطني للمحليين، أين انتهت بنتيجة 5-3
وبهذا حقق المنتخب الوطني للمحليين تأهلهم للدور النصف نهائي من كأس العرب، أين سيواجهون المنتخب القطري.
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وينحدر هذا المناصر حسب مصادر النهار اونلاين من بلدية بريكة بأحد مقاهي حي طريق بسكرة.
ويبلغ هذا الأخير 54 سنة، أين توفي بعد تسجيل بلايلي هدف التقدم اثر سكتة قلبية و بعد فرحة هستيرية.
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هنأ رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الخضر بعد فوزهم على المغرب وتأهلهم للدور نصف النهائي من كأس العرب. ونشر لعمامرة عبر حسابه على التويتر تهنئة للمنتخب الوطني
وكتب رئيس الدبلوماسية الجزائرية “ألف مبروك للفريق الوطني على فوزه الجميل وتأهله المستحق الليلة.”
وأضاف لعمامرة بفخره بالخضر امام المغرب قائلا: “جد فخور بشبابنا، أدائهم المتميز وروحهم الرياضية العالية. مزيدا من التوفيق لبقية المشوار إن شاء الله!”
وفاة مناصر من بريكة بسكتة قلبية خلال مباراة “الخضر” ضد المغرب
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