تندوف..وفاة مناصر بعد سقوطه من شاحنة أثناء احتفاله بتأهل “الخضر”

لقي مناصر مصرعه يدعى “سمير. ب” ، أمسية اليوم، اثر سكتة قلبية خلال مباراة “الخضر” ضد المغرب.

وينحدر هذا المناصر حسب مصادر النهار اونلاين من بلدية بريكة بأحد مقاهي حي طريق بسكرة.

ويبلغ هذا الأخير 54 سنة، أين توفي بعد تسجيل بلايلي هدف التقدم اثر سكتة قلبية و بعد فرحة هستيرية.

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