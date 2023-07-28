تندوف: 7 ضحايا إثر اصطدام حافلة بجمل

تسبب حادث مرور وقع اليوم الجمعة، في إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة بولاية تندوف.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد وقع حادث مرور بالطريق الوطني رقم 50. الرابط بين ولايتي تندوف وبشار على مستوى قرية حاسي خبي بلدية أم العسل/تندوف.

الحادث تمثل في اصطدام حافلة لنقل المسافرين بجمل. وقد أسفر الحادث للأسف عن سبعة ضحايا لديهم إصابات مختلف على مستوى الجسم. تتراوح أعمارهم مابين 43 سنة و 10 سنوات. 02 من جنس ذكر، 05 من جنس أنثى تم تقديم لهم الإسعافات الاولية في عين المكان من طرف مصالح الحماية المدنية و نقلهم على جناح السرعة إلى المركز الصحي بحاسي خبي.