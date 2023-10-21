تندوف: حجز أزيد من 23 ألف حبة صاروخ

تمكنت عناصر الضبطية لفرقة البحث والتدخلBRI ، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تندوف، رفقة عناصر الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بتندوف من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

في عملية نوعية مشتركة ، من خلال التنسيق و التحري الأمني على إثر معلومات مؤكدة ، وبعد إستغلالها وترصد شخص مشتبه فيه وفقا لخطة مسطرة محكمة ، تم توقيف شاب يحاول نقل كمية معتبرة من المخدرات عبر مركبة نفعية من نوع لوندروفر متوجها نحو إحدى الولايات المجاورة ، على بعد 70 كلم من الولاية ، وبعد تفتيشها تم حجز 23550 كبسولة من نوع بريقابلين 300 ملغ صنع أجنبي ، كانت مخبأة بإحكام على مستوى خزان وقود إضافي حديدي.

تعلق الأمر بالمدعو ز ج صاحب الـ 28 سنة ،ينحدر من ولاية تندوف ويقطن بها ، وبعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حقه ،تم تقديمه أمام النيابة المختصة إقليميا .