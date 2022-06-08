تنزانيا / الجزائر.. “الخضر” على موعد مع أول مباراة خارج الديار

سيكون الخضر على موعد مع تنشيط مباراة صعبة وقوية اليوم بداية من الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي أمام المستضيف منتخب تنزانيا.

كما سيحتضن المباراة القوية ملعب “دار السلام” في العاصمة التنزانية. التي يأمل من خلالها الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبيه بالعودة بالنقاط الثلاث.

كما سيكون المنتخب الوطني أمام أول خرجة إفريقية التي قد تكون محفوفة بالمخاطر.الأمر الذي سيجبر اللاعبين على التركيز كثيرا.

وكان رفقاء زروقي قد فازوا بأول مباراة في تصفيات كان كوت ديفوار عند استقبال منتخب أوغندا بثنائية نظيفة.

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