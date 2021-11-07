تنزانيا تبحث عن رجال أعمال جزائريين للإستثمار في زنجبار

كشف نائب المدير التنفيذي لمؤسسة زنجبار من تنزانيا الحاج متوموا جايشا، أنهم مهتمون بالإستثمار المتبادل مع الجزائر.

وقال ذات المسؤول، في تصريح خص به النهار اونلاين، إن مؤسستهم عبارة عن هيئة لتشجيع الاستثمار في زنجبار وإسمها “ZIPA”.

موضحا إن مؤسستهم، حكومية شبه مستقلة تعمل بموجب قانون هيئة تشجيع وحماية الاستثمار.

كما أنها المؤسسة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن تعزيز وتسهيل الاستثمار في زنجبار.

وقال ذات المتحدث، أن زنجبار باعتبارها وجهة إستثمار جذابة ووجهة تجارية ومنصة تصدير ستكون بالنسبة للجزائريين نقطة محورية لتعزيز وتسهيل الاستثمارات والأعمال التجارية.

كما سيتم حسب المتحدث، منح مجموعة من المزايا السكنية والاستثمارية لرجال الأعمال المستثمرين.

وأكد دجايشا، أن تنزانيا تحوز على قدرات استثمار هائلة في مجالات الطاقة، والصناعات الكيماوية، والموارد الطبيعية، والبناء، والعقار.

موضحا إن هذه القدرات، تمكنها من تنظيم مبادلات مع الجزائر في هذه المجالات خاصة وأن الجانب الجزائري مهتم بهذا النوع من الاستثمار.

هذا وانطلقت أمس السبت، أشغال الطبعة الأولى لـ “مؤتمر الجزائر للاستثمار”، بمركز الجزائر الدولي للمؤتمرات-عبد اللطيف رحال، بالعاصمة.

وستحتضن الجزائر الطبعة الأولى من “مؤتمر الجزائر للاستثمار” المقرر يومي 6 و7 نوفمبر 2021.

وتم تنظيم المؤتمر تحت رعاية، وزارة الصناعة، وزارة التجارة، وزارة النقل، وزارة الفلاحة والصيد البحري، وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وزارة الصحة وكذا المؤسسات الناشئة.

وسيعرف المؤتمر، مشاركة لا يقل عن 600 مشارك ما بين متعاملين اقتصاديين من القطاع العام والخاص وأجانب، وستتركز النقاشات حول ضبط آليات الاستثمار في القطاعات الحيوية.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp