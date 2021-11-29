تنزانيا ترفض تعيين الكيان الصهيوني كملاحظ بالإتحاد الإفريقي

أشار سفير تنزانيا بالجزائر، جاكوب جايدون كينغو، إلى أن تنزانيا تشارك الجزائر في موقفها الرافض لتعيين الكيان الصهيوني كملاحظ بالإتحاد الإفريقي.

وأكد السفير خلال ندوة صحفية، نشطها بمناسبة التحضير للإحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاستقلال تنزانيا القارية “التي تشكل جزء من جمهورية تنزانيا الاتحادية” يوم 9 ديسمبر القادم. أن موقفها واضح جدا في هذا الإطار. فهي تدافع عن فكرة أنه لا يمكن للكيان الصهيوني أن يشرف على الشؤون الإفريقية”.

وأكد السفير، أن المواقف الجزائرية والتنزانية لها “عديد النقاط المشتركة”. واستطرد يقول إن “الأمم الافريقية قادرة على الإشراف بذاتها على الشؤون الإفريقية والإتحاد الإفريقي”.

وأوضح أنه “ليس ثمة حلول أخرى غير ترك إفريقيا تقرر شؤونها بنفسها”. مذكرا أن البلدين قد أديا دورا كبيرا في استقلال عديد بلدان جنوب القارة الإفريقية”.

كما أكد على أن البلدين تجمعهما “علاقات سياسية وديبلوماسية جيدة”. بحيث يعملان على تعزيز الديبلوماسية في المجالات الإقتصادية ومجال الدفاع من خلال تعيين ملحق عسكري في سفارة تنزانيا بالجزائر”.

وأضاف السفير كينغو، أن رئيس جمهورية تنزانيا الإتحادية، سامية حسن قد قررت الاحتفال بطريقة خاصة بالذكرى الستين للاستقلال من خلال تنظيم أسبوع إحتفالات في بلادها وبالخارج أيضا. من أجل “ترقية الوجهة التنزانية”.

كما ستنظم بالجزائر معرضا يدوم من 4 إلى 8 ديسمبر القادم بالمسرح الوطني محي الدين بشطرزي بالجزائر العاصمة، تحت شعار “تعرف على تنزانيا”. وستسمح هذه التظاهرة، بالتعريف بمؤهلات هذا البلد في مجال الفلاحة والصناعة والاقتصاد والسياحة والثقافة.

كما ستكون وسيلة بالنسبة للمتعاملين الإقتصاديين الجزائريين لإيجاد فرص التصدير نحو تنزانيا.

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