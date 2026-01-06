تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

“اللهمّ إنّا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبّتنا وثقّل موازيننا، وحقّق إيماننا، اللهمّ إننا نسألك الطّيّبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحبّ المساكين، وأن تتوب علنا وتغفر لنا وترحمنا، اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقاً حلالاً طيباً، ولا تحوجنا ولا تُفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكراً، وإليك فقراً وفاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفاً، اللهمّ أرضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السّرّاء والضّرّاء..” آمين آمين آمين

