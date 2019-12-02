تنسيقية أساتذة الإبتدائي تعرض مطالبها على رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار

عرضت اليوم، تنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي، انشغلاتها ومطالبها على رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، يوسف جبايلي.

حيث استقبل جبايلي اليوم بمقر المجلس، وفدا عن التنسيقية ، قصد الاستماع لانشغالاتهم ومطالبهم.

وأكد منسقو أساتذة التعليم الابتدائي، خلال اللقاء، أن المشاورات بينهم أفضت إلى الإتفاق على مطالب وطنية وأخرى محلية أهمها توحيد التصنيف “الصنف 13” والمساواة بين جميع الأطوار في الحقوق و الواجبات.

كما طالبت التنسيقية بالتطبيق الفوري لقرار إعادة التصنيف لأساتذة التعليم الابتدائي من الصنف 11 إلى الصنف 12، إضافة إلى تثمين الشهادات العلمية وبأثر رجعي من تاريخ صدوره.

وكان من بين أبرز انشغالات الأساتذة تخفيض الحجم الساعي وكذا تحيين منحة المنطقة مع إقرار جميع المنح المقررة للوظيف العمومي المتعلقة بمنحة النقل، منحة الإطعام، منحة الضرر، ومنحة المسؤولية والتأطير مع إعفاء أساتذة التعليم الابتدائي من كافة المهام غير البيداغوجية بما في ذلك الحراسة في المحيط التربوي ما عدا القسم.

وألح بعض المنسقين على مطالب أخرى تتمثل في إعادة النظر في البرامج والمناهج بما يحقق جودة التعليم ويخفف المحفظة على التلميذ وكذا التعجيل باستحداث قانون أساسي لأستاذ المدرسة الابتدائية، مع توفير حصص سكنية من مختلف الصيغ للأستاذ.

وبعد الانتهاء من عرض مطالبهم، أشاد جبايلي بمكانة الأستاذ وبشرف الخدمة التي يقدمها والمجهودات التي يبذلها.

ونوّه بالدور الذي تلعبه المدرسة الجزائرية في تربية أجيال مستقبل الجزائر، معبرا عن تفهمه لمطالب أساتذة هذا الطور.

وأختتم بالقول ان واجبه يقتضي رفع تقرير شامل وكامل إلى السلطات المعنية واعدا بأنه لن يدخر أي جهد من أجل احتواء مشاكل الأستاذ وإيجاد الحلول المناسبة.