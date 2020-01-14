تنسيقية الأئمة تجتمع مع بلمهدي والإتفاق على استئناف الحوار

عقد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اجتماعا مع الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية جلول حجيمي بمقر وزارة الشؤون الدينية صبيحة اليوم.

وحسب بيان لتنسيقية الأئمة، فقد تم الإتفاق خلال الإجتماع على استئناف جلسات الحوار لتطبيق ما تم الإتفاق عليه في وقت سابق .

و تم الإتفاق على أن الحوار سيتم الشروع فيه من النقطة التي تم التوقف فيها خلال آخر مرة، بالإضافة إلى تجسيد كل المحاور و النقاط التي تم الاتفاق عليها سابقا.

كما بحث الطرفان خلال اللقاء الذي جمعهما سبل تسريع إصدار قانون حماية الأئمة، وتجريم المساس بهم في إطار قانون العقوبات،كما تضمن اللقاء سبل تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي.

وفي الأخير طالبت التنسيقية من كل الأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية بضرورة الإلتفاف حولها لتلبية جميع مطالبهم.