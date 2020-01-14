تنسيقية الأئمة تستنكر الطعن في الحج والأضحية وتطالب بتدخل رئيس الجمهورية

استنكرت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، الخرجة المسمومة وغير البريئة، على حد تعبيرها، والتي تطعن في الحج والأضحية ووصفهما بالوثنية.

وفي بيان لها، عبرت التنيسيقية، عن إستياءها وفزعها من أن يهان الإسلام في أرضه وداره، من أبناء جلدته المتطاولين على قيمه، وشذبت هذا الفعل.

وطالبت التنسيقية، بتدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإعتباره القاضي الأول في البلاد.

كما طالبت بتحريك النيابة العامة للتحقيق فيما إدعاه “المدعي”، وتشديد الرقابة التي تسيئ إلى الإسلام بإعتباره دين الدولة، حسب ذات البيان.

واستغربت التنسيقية، سكوت المؤسسات الرسمية كالمجلس الإسلامي الأعلى، وعدم تعامله مع القضايا التي تمس جوهر الدين.

وطالبت التنسيقة، بتحرك وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بإعتبارها الهيئة الوصية على أمور الدين.

وفي الأخير، قدمت التنسيقية، تحية، لكل الخيرين والغيورين المدافعين عن الدين، وطالبت بوضع حد لكل من يسيء إليه بالطرق والوسائل القانونية.