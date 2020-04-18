تنسيقية الأئمة تشجب الاشاعات التي طالت إمام مسجد قسنطينة

شجبت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم السبت، الإشاعات التي طالت إمام مسجد قسنطينة، بعد اتهامه بمحاولة انتهاك حرمة المسجد.

وجاء في البيان “ما حدث لأخينا وإمامنا الشيخ مسعود براهيمي بولاية قسنطينة، لدليل آخر على فساد الطباع والأخلاق عند الكثير”.

وأضاف البيان “اننا كتنسيقية وطنية للأئمة نشد عضد اخينا مطالبة ودفاعا عن حقه تبرئة لذمته وصونا لعرضه.

ودعت التنسيقية كل الجهات لتحمل مسؤوليتها في إظهار الحق ومحاسبة المجرمين الذين تعدوا على عرضه اتهاما وبهتانا، وأهانوا مقام الإمامة وطعنوا في قدسية المسجد.

كما ثمنت التنسيقية هبة الائمة بولاية قسنطينة لنصرة الإمام، داعية إياهم إلى التناصر والدفاع عن حقوقهم بالطرق القانونية المشروعة.

وشددت التنسيقية على ضرورة سن قانون يحمي الائمة والمقدسات الدينية من المساس أو التلاعب والاستغلال .