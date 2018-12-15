تنسيقية الأئمة توافق على استئناف الحوار مع وزارة الشؤون الدينية

وافقت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، على استئناف الحوار مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وقال وزير القطاع، محمد عيسى، على صفحته بفيسبوك ” استبشرت اليوم برسالة التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، التي توافق من خلالها على استئناف الحوار مع الوزارة”.

وأضاف أنه طالب موافاة التنسيقية رسميا، بموافقته على العرض، وموافقته على كافة الشروط التي وضعتها التنسيقية.

وأنه لَيس لدى الوزارة أي شرط أو قيد على الحوار، مؤكدا أن كرامة الإمام هي رأس مال أسرة المساجد.