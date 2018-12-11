تنسيقية الأئمة في وقفة احتجاجية للضغط على الوزير محمد عيسى

قررت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية سلمية تحت شعار وقفة العمائم البيضاء.

وفي مراسلتها لوزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، يأتي هذا اعتبارا لعديد النداءات والطلبات المقدمة للوزارة الوصية، من أجل فتح باب الحوار.

وهذا لمعالجة القضايا العمالية المطروحة، وفقا لقوانين الجمهورية باعتبارهم الشريك الاجتماعي الوحيد.

ونظرا للعديد من الوعود- تضيف التنسيقية- سواء عن طريق المراسلات أو عبر مختلف وسائل الاتصال، مفادها أن أبواب الحوار مفتوحة، إلا انه لم يتحقق شيء.

واعتبار للتسلط والصعوبات التي يتخبط فيها الأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية، بكل أسلاكه.

وللعراقيل المتعمدة والتهميش المقصود، وعرقلة ممارسة الحق النقابي بكل أشكاله.

قررت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤؤون الدينية والأوقاف تنظيم وقفة احتجاجية وطنية سلمية تحت شعار وقفة العمائم البيضاء، سيتم الإعلان عن تاريخها لاحقا.