تنسيقية الأساتذة الجامعيين تنتقد نيابة مديرية التكوين العالي في الطور الثالث بجامعة العربي التبسي

وجهت التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين فرع جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي، رسالة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، انتقدت من خلالها عمل بعض القائمين على المؤسسة الجامعية خاصة ما تعلق بموضوع الرقمنة، الذي تحرص عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كل مرة.

وجاء في الرسالة “..سيدي الوزير كنا نتطلع معكم للانتقال بجامعتنا إلى جامعة عصرية من الجيل الرابع حسب رؤيتكم الاستشرافية التي أطلقتموها بجامعة الدكتور مولاي الطاهر بسعيدة، والمتماشية مع تعهدات رئيس الجمهورية، والتي حقيقة تحقق منها الكثير فالقفزة النوعية المحققة في قطاع التعليم العالي لا يمكن حجبها سواء في مجالرقمنةالقطاع أوالحوكمة..”

وأضافت الرسالة “..للأسف يقابل بجامعتنا ما تطلقونه من زرع للأمل وتشجيع على الاجتهاد والعمل بنشرالتثبيط وخلق بيئة مسمومة يصعب العمل فيها ناهيك عن الإبداع أو المبادرة،كما تم تغييب المجلس العلمي للجامعة في الكثير من القضايا مما تسبب في معالجتها بشكل مختلف، بين الكليات على غرار كيفية تطبيق معايير الانتقاء للاستفادة من التربصات، الأمر الذي أدى لكثرة الشكاوى وتعطيل استفادة الطلبة والأساتذة من التربصات والمشاركة في الملتقيات العلمية.

إضافة إلى غياب الشفافية في عمل المجلس العلمي للجامعة وعدم نشر محاضرة في مختلف الوسائط سوء تسيير ملف فتح مناصب الدكتوراه والذي من بين ما نجم عنه رفض المصادقة على مشروع دكتوراه شعبة الكيمياء على مستوى المجلس العلمي للكلية.

و استغلال نائب مدير الجامعة للتكوين العالي في الطورالثالث لمنصبه لرئاسة لجنة التكوين في الدكتوراه إعلام آلي السنةالماضية وعضوية لجنة دراسة ملفات التأهيل الجامعي لولاتدخل الوزارة في هذا الأخيررغم حالة التنافي الواضحة وماخفي أعظم.

وكذا التأخر في توفير برمجية الكشف عن نسبة الاقتباس مما عطل مناقشة طلبة الدكتوراه.و عدم متابعة تنظيم الأيام الدكتوريالية حيث أن عدة كليات لم تنظمها لفائدة الطلبة منذ سنوات للتعرف على الصعوبات ومعالجةالمشاكل التي تعترض الطلبة.