تنسيقية الأطباء المقيمين تهدد بشن إعتصام وطني بالجامعات غدا

دعت التنسيقة المستقلة للأطباء المقيمين إلى اعتصام غدا بالوحدات التعليم العالي عبر الوطن.

كما دعت الاطباء المقيمين الى اعتصامات عامة متجددة كل اسبوع بداية من يوم 2 جويلية.

واستنكرت التنسيقية “الصمت غير المفهوم” للوزارتي الصحة والتعليم العالي.

وقال بيان للتنسيقة الاطباء المقيمين تحوز النهار اون لاين على نسخة منه انهم قدموا تضحيات كبرى لمدة 8 أشهر.

وتحملوا الضغوطات الممارسة ضدهم، وحتى تجميد رواتبهم وكذا شبح السنة البيضاء والإقصاء وإعادة السنة من أجل افتكاك مطالبهم المشروعة.

والتي لا يمكنهم أن يتنازلوا عنها بين عشية وضحاها دون تقديم الوصايا لأي ضمانات جدية لهم.

ويتخوف البعض منهم من عدم استجابة الوزارة لمطالبهم بعد رجوعهم للعمل وتوقيف الإضراب يقول البيان.