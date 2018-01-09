تنسيقية الإتحاديات الرياضية تجدد مطالب سحب الثقة من “بيراف”

عقدت تنسيقية الإتحاديات الرياضية صبيحة اليوم الثلاثاء ندوة صحفية بقاعة الندوات بمركب 5 جويلية الأولمبي.

حيث تم التطرق فيها إلى أهم النقاط التي إتفقوا عليها في الإجتماع المنعقد بتاريخ الثالث جانفي الماضي بالمركز الرياضي بغرمول حول الوضع العام للحركة الرياضية.

كما جددوا مطالبهم بإستدعاء جمعية عامة إستثنائية من أجل سحب الثقة من رئيس اللجنة الأولمبي مصطفى بيراف بالنظر إلى ما سموه بالخروقات في الجمعية الإنتخابية

هذا وقد تم جمع إمضاء 40 رئيسا للإتحاديات في الأيام الماضية، لإستدعاء جمعية طارئة قدمت للأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية إلا أنهم لم يتلقوا اي رد.