تنسيقية المؤسسات الجامعية  ببشار تقرر تعليق الدراسة والإمتحانات

أعلنت تنسيقية المؤسسات الجامعية لولاية بشار، عن تعليق الدراسة الحضورية والامتحانات بداية من يوم الاثنين 2022/01/24 إلى غاية يوم الثلاثاء 2022/02/01.

بالإضافة الى إخلاء الإقامات الجامعية طيلة الفترة، بإستثناء طلبة الطلب الداخليين (السنة السابعة) حسب بيان التنسيقية.

بالإضافة الى ارجاء تنظيم كل اشكال التظاهرات والتجمعات ، من لقاءات وندوات وملتقيات ونشاطات مهما كان نوعها.

مع الإبقاء على السير العادي للهيئات الإدارية والعلمية والبيداغوجية ومطالبتهم بالتقيد الصارم بتدابير الوقاية الصحية.

اما بخصوص الطلبة الذين تعذر عليهم اجراء الامتحانات بسبب هذه الوضعية، فسيتم إعادة برمجتها في وقت لاحقا.

كما ستنعقد ا اجتماع الخلية المحلية المكلفة بمتابعة سير السنة الجامعية 2021/2022 في طل كوفيد 19 يوم الأحد 2022/01/30 وذلك قصد البث في التدابير المرافقة لقرار تعليق الدراسة الحضورية والامتحانات وكيفية برمجها مستقبلا.