تنسيقية سيارات الأجرة تضع سيارتها مجانا تحت تصرف الأطباء و الممرضين في معسكر

في إطار تعزيز المجهودات لمكافحة وباء كورونا

أصدر مكتب التنسيق لسائقي سيارات الأجرة لولاية معسكر التابع للإتحاد العام للعمال الجزائريين بيانا اليوم يعلن فيه وضع سيارات الأجرة لمنتسبيه تحت تصرف الأطباء و الممرضين.

وهذا في لبقلهم بالمجان من وإلى المؤسسات الإستشفائية ومختلف المصالح الطبية بعموم تراب ولاية معسكر.

المبادر قام بها مكتب التنسيقية في إطار المساعي والمجهودات المنصبة في مكافحة وباء فيروس كورونا كوفيد 19.

وحرصا على السير العادي للمصالح الصحية سدا للنقص الذي خلفه قرار توقيف حركة النقل بناء على تعليمة والي معسكر .