تنسيقية معطوبي ومشطوبي ومتقاعدي الجيش تؤيد الرئاسيات وتنفي دعم أحد المترشحين

أعربت التنسيقية الوطنية لمعطوبي ومتقاعدي ومشطوبي الجيش الوطني الشعبي عن موقفها بشأن الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.

وقالت التنسيقية عبر بيان حمل توقيع رئيسها بصافة مروان، إنها وفي ظل الفراغ الذي طال أمده وأمام غياب البدائل، فإنها قررت دعم المسار الانتخابي المقرر يوم 12 ديسمبر.

وأوضحت التنسيقية في بيانها أنها تدعم المؤسسة العسكرية وقرارات قيادتها، مضيفة أن مؤسسة الجيش هي الحامي الأول للبلاد.

وبخصوص الموقف من كافة المترشحين للرئاسيات، فقد شدد البيان على أن التنسيقية تقف على نفس المسافة من كافة المترشحين.

ويأتي هذا الموقف لينفي الدعم الذي تم الترويج له في وقت سابق وقيل إن المترشح تبون قد تحصل عليه من طرف تنسيقية متقاعدي ومشطوبي الجيش.