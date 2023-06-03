تنسيق الجهود وتعزيزها أكثر بين الجزائر والأمم المتحدة

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم السبت، جلسة عمل مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالشؤون السياسية، روز ماري دي كارلو.

واستعرض الطرفان، جملة من الملفات السياسية التي تشكل المحاور الرئيسية للتعاون بين الجزائر والأمم المتحدة. ويأتي ذلك، من أجل نشر السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والقارة برمتها.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات الأزمات في مالي، ليبيا والسودان. وكذا حول التحديات الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل والصحراء.

كما تناقش الطرفان حول آفاق احياء المسار السياسي في الصحراء الغربية واستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو. للوصول إلى حل عادل ودائم يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وفي الأخير، اتفق الطرفان على مواصلة الحوار وتبادل المعلومات والتحاليل بصفة منتظمة وتنسيق الجهود وتعزيزها أكثر. خاصة في أفق انضمام الجزائر لمجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025.