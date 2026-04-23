تنسيق برلماني لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية للجزائر

أشرف رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري ورئيس المجلس الشعبي الوطني السيد إبراهيم بوغالي، بمقر مجلس الأمة، على اجتماع تنسيقي خُصص لبحث النشاطات المقبلة للبرلمان بغرفتيه.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق دعم آليات الدبلوماسية البرلمانية وتوحيد الجهود الرامية إلى الرفع من نجاعة الأداء البرلماني. بما يسمح بتعزيز. حضور الجزائر ومشاركتها الإيجابية. في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

كما تناول اللقاء سبل تطوير التنسيق بين المؤسستين التشريعيتين، بما ينسجم مع التحديات الراهنة ويعزز دور البرلمان. في دعم السياسة الخارجية للبلاد. والدفاع عن القضايا الوطنية في مختلف الفضاءات البرلمانية.