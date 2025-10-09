تنسيق وزاري لضمان وفرة المستلزمات وقطع الغيار الطبية بالمؤسسات الاستشفائية

عقد اليوم ،الخميس 09 أكتوبر 2025 ، بمقر وزارة الصناعة الصيدلانية إجتماع عمل تنسيقي بحضور كل من الأمين العام لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عبد السلام جحنيط و الأمين العام لوزارة الصناعة الصيدلانية دهان خالد، ووالمفتش العام بوزارة الصحة عبد الرحمن يعلى، بالإضافة الى المتعاملين الصناعيين المتخصصين في مجال المستلزمات الطبية .

اللقاء كان فرصة لمعالجة انشغالات المتعاملين بخصوص تزويد السوق الوطنية بالمعدات و التجهيزات الطبية و قطع الغيار الخاصة بالمؤسسات الاستشفائية ، حيث تم شرح الإجراءات الجديدة المعتمدة من طرف وزارتي التجارة الخارجية و ترقية الصادرات وترقية الصادرات والصناعة الصيدلانية ، لمرافقة المتعاملين و تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة باستيراد المعدات و قطع الغيار، حيث تم إعتماد رواق أخضر للمتعاملين في مجال صناعة الأدوية و المستلزمات الطبية للتزويد بالمواد الأولية و المعدات الطبية لتدعيم المؤسسات الاستشفائية ، وهو ما يندرج ضمن مساعي الحكومة لضمان الأمن الصحي للمواطنين. .

كما تم على هامش اللقاء منح البرامج التقديرية للاستيراد الخاصة بقطع الغيار لفائدة المستوردين .