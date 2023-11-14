تنصيبات جديدة في سوناطراك

أشرف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم، على مراسم تنصيب نواب الرئيس المدير العام لسوناطراك على مستوى أنشطة الشركة وهياكلها الوظيفية.

وحسب بيان لمجمع سوناطراك، فقد تم تعيين جطو فريد، نائبا للرئيس المدير العام مكلف بنشاط الاستكشاف والإنتاج. وكذا مالكي يوسف، نائبا للرئيس المدير العام مكلف بنشاط النقل عبر الأنابيب. بالإضافة كذلك إلى تعيين عمارة يوسف، نائبا للرئيس المدير العام مكلف بنشاط التمييع والفصل. وسليماني سليمان، نائبا للرئيس المدير العام مكلف بنشاط التكرير والبتروكيمياء.

كما تم تعيين معيوف بلقاسم، نائبا للرئيس المدير العام مكلف بنشاط التسويق. وعطا الله جمال، نائبا للرئيس المدير العام مكلف بالمالية. ولعرابة فيصل، نائبا للرئيس المدير العام مكلف بالاستراتيجية والتخطيط والاقتصاد. ناهيك عن تعيين أونوغي فرحات، نائباً للرئيس المدير العام مكلف بتطوير الأعمال والتسويق.

من جهته هنأ الرئيس المدير العام النواب الجدد إثر تنصيبهم في مهامهم، وأكد لهم دعمه ومساندته الكاملة. كما تطرق رشيد حشيشي إلى خارطة الطريق التطويرية للشركة والتي ركز من خلالها على تنفيذ الخطط التنموية ذات الأولوية. والتي من شأنها الحفاظ على مكانة سوناطراك كقاطرة الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها كشركة طاقوية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتقدم نواب الرئيس المدير العام الجدد بالشكر والامتنان إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ووزير الطاقة والمناجم والرئيس المدير العام على الثقة الممنوحة لهم. كما أكدوا بالمناسبة وعيهم التام بالمسؤولية المنوطة لهم، حيث أعربوا بالتزامهم التام بعدم ادخار أي جهد لمجابهة ورفع التحديات المتعلقة بمزاولة مهامهم الجديدة.

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