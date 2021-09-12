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 تنصيب أحد إطارات إذاعة البيض الجهوية مديرا لها

بقلم لعرج برمضان
 تنصيب أحد إطارات إذاعة البيض الجهوية مديرا لها
مراسم التنصيب
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تم، اليوم الأحد، تنصيب محمد شعنبي مديرا لإذاعة البيض خلفا للعلمي باديس الذي حول ليشغل ذات المنصب بإذاعة المدية. وأشرف على مراسم التنصيب، السلطات الولائية بحضور نائب مدير تنسيقية الإذاعات الجهوية ممثلا للمدير العام للإذاعة المسموعة منور ويس.

ويعد محمد شعنبي أحد إطارات إذاعة البيض التي مر على تأسيسها 18 سنة. حيث شغل رئيس مصلحة الإدارة والمالية بذات الإذاعة  قبل تعينه مدير لها.

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