أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، على تنصيب أحمد سليماني، مديرا عاما للديوان الوطني للحج والعمرة.

هذا وتم يوم الخميس، تعيين كل من أحمد سليماني، مديرا عاما للديوان الوطني للحج والعمرة. و أمحمد بوزيان مديرا عاما للديوان الوطني للأوقاف والزكاة، حسبما جاء في بيان عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وأشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، على اجتماع بمقر الوزارة حضره كافة الإطارات المركزية للوزارة. أين وجه الوزير، شكره لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لموافقته على مقترح تعيين كل منأحمد سليماني مديرا عاما للديوان الوطني للحج والعمرة. وأمحمد بوزيان، مديرا عاما للديوان الوطني للأوقاف والزكاة.

وأعلن بلمهدي خلال ذات الاجتماع، عن موافقة السلطات العليا للبلاد على اقتراحات التعيين في المناصب العليا التي تم تقديمها طبقا للهيكلة الجديدة للوزارة.

كما كان اللقاء فرصة لتوجيه الإطارات إلى مزيد من العناية والجهد تحقيقا للأهداف السامية المنوطة بالوزارة.

هذا هو أحمد سليماني المدير العام الجديد للديوان الوطني للحج والعمرة

وأحمد سليماني المدير العام الجديد لديوان الحج والعمرة من مواليد 17 جانفي 1965 ببلدية بغلية ولاية بومرداس. وهو متحصل على شهادة ليسانس في الحقوق.

كما ان أحمد سليماني، موظف في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف منذ سنة 1988، حيث تدرج في عديد المناصب الإدارية.

كما تقلد العديد من الوظائف السامية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف منها:

مديرا فرعيا للوسائل العامة من 2009 إلى 2012، ومديرا فرعيا للحج والعمرة منذ 2012 إلى غاية 2020.

وكذا مكلفا بالدراسات والتلخيص من 2020 إلى غاية تنصيبه مديرا عاما للديوان. كما تقلد منصب عضو مؤطر في البعثة الوطنية للحج سنتي 1991 و1997 بمركز جدة. وعضو مؤطر ومسؤول في البعثة الوطنية للحج من 2000 إلى غاية 2019 بالمدينة المنورة.

ورئيسا مركز المدينة المنورة بمكتب شؤون حجاج الجزائر لمواسم حج 2017 – 2018- 2019.

كما شارك في الوفود التحضيرية في المملكة العربية السعودية الخاصة بالحج لسنوات 2015- 2017 – 2018- 2019-2020 .

وشارك وأشرف على تنظيم العديد من الملتقيات الوطنية والدولية والدورات التكوينية منذ 1990 إلى غاية يومنا هذا.

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