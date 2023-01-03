تنصيب أعضاء اللجان القطاعية المشتركة لترقية البحث العلمي غدا

يشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، غدا الأربعاء، على تنصيب أعضاء اللجان المشتركة بين القطاعات المكلفة ببرمجة نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنسيقها وترقيتها وتقييمها.

أوضح بيان للوزارة، أنّ مراسم التنصيب التي ستجرى بكليتي الطب والصيدلة لجامعة الجزائر “الزيانية”. تعتبر مناسبة للتأكيد على الأهمية المولاة للبحث والتطوير والإبتكار من خلال عمل العشر لجان. لاسيما ما تعلق ببرمجة نشاطات البحث والتطوير والابتكار. من خلال إعداد مواضيع بحث وتطوير من قبل المؤسسات التابعة للشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين العموميين والخواص”.

وتدخل هذه المقاربة الجديدة لبرمجة مواضيع البحث،في إطار سد بعض الثغرات في عملية انتقاء مشاريع البحث”. الذي أكد أنّ مختلف المؤسسات تتولى إعداد المواضيع ليتم صياغتها نهائيا من قبل اللجان القطاعية المشتركة. والإعلان عنها لفائدة المجتمع العلمي والبحثي لإخراجها في مشاريع. يتم إنتقاؤها وفقا للأولويات الوطنية.

واعتبرت مصالح بداري، أن “البرمجة بالمقاربة من الأعلى إلى الأسفل (Top-Down)، هي خطوة ثابتة للاضطلاع والاستجابة لمطالب المجتمع”.