أشرف عبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، على تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لتطوير الرياضيات.

وتتكون هذه اللجنة من خبراء و مسؤولين في قطاعي التر بية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وبهذه المناسبة، أكد وزير التعليم العالي، على الاهمية التي توليها الهيئات العليا للدولة لهذه المادة التعليمية الأساسية.

مشيرا إلى الإمكانيات الكبيرة التي سخرت لهذه المادة، ومنها مدرسة وطنية عليا بالقطب الجامعي الجديد بمدينة سيدي عبد الله والتي ستفتح ابوابها مع الدخول الجامعي المقبل.