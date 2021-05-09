تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لتطوير الرياضيات

الوطني
  • -
  • 0
تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لتطوير الرياضيات
بقلم نادية بن طاهر

أشرف عبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، على تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لتطوير الرياضيات.

وتتكون هذه اللجنة من خبراء و مسؤولين في قطاعي التر بية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وبهذه المناسبة، أكد وزير التعليم العالي، على الاهمية التي توليها الهيئات العليا للدولة لهذه المادة التعليمية الأساسية.

مشيرا إلى الإمكانيات الكبيرة التي سخرت لهذه المادة، ومنها مدرسة وطنية عليا بالقطب الجامعي الجديد بمدينة سيدي عبد الله والتي ستفتح ابوابها مع الدخول الجامعي المقبل.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=994136

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com