تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي  الإنساني

كما جاء في بيان وزارة العدل “أشرف اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، بمقر وزارة العدل، عبد الرشيد طبي وزير العدل، حافظ الأختام”. بصفته رئيسا للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، على تنصيب أعضاء اللجنة في عهدتها الجديدة”.

في حين، تابع البيان ذاته، “للعلم فإنّ هذه اللجنة تتشكل من 24 عضوا يمثلون مختلف الوزارات والهيئات الوطنيةوتختص بترقية حقوق الإنسان ببلادنا “. في جانبها المتعلق “بالقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية واللجان الوطنية للبلدان الأخرى”. لاسيما “عن طريق تكوين الإطارات العاملين في مختلف القطاعات المعنية بتطبيق هذا القانون”. إلى جانب “ابداء الرأي بشأن المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة”. و”اقتراح التدابير المناسبة لتكييف القانون الوطني مع أحكامه”.