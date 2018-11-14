تنصيب أعضاء جدد للمجلس الوطني الاستشاري للفنون غدا

سيشرف وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، غدا الخميس، على تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس الوطني الاستشاري للفنون، بالمكتبة الوطنية الحامة.

وحسب بيان للوزارة تلقت “النهار أولاين” نسخة منه، أن هذا المجلس الإستشاري المرتقب تنصيبه غدا، يتشكل من 13 عضوا، تتمثل مهامه في المساهمة في ترقية التراث والفني.

إضافة إلى ترقية وتطوير الجمعيات والتعاضديات، التي تعمل لصالح الوسط الفني.

كما يهدف إلى تشجيع المواهب الفنية الشابة، واقتراح العناصر المرتبطة بأداب وأخلاقيات مهنة الفنان، وضع بطاقية وطنية خاصة بالفنانين .

وأضاف المصدر ، أن عز الدين ميهوبي، سيشرف خلال نفس الموعد على تنصيب اعضاء لجنة مشاهدة الافلام السينامئية والتيتتكون من 7 اعضاء من بينهم رئيس اللجنة ، وأهم مهامها مشاهدة الأفلام السينمائية الموجهة للتوزيع في الجزائر قبل استغلالها.

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