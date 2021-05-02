تم اليوم الأحد، تنصيب أعضاء لجنة جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي” طبعة 2021.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، تم تنصيب إسماعيل يبرير “كاتب وروائي وشاعر” رئيسا للجنة.

كما تم تنصيب أعضاء اللجنة كما يلي: نسيمة بلوفة ، وليامين بن تومي وتينهنَان زيَاية وكنزة مباركي، ووهيبَة بَاعلي وحسين سعدي و عيسى جوامع.

بالإضافة إلى دبلاجي سعيد فنان، وخير الدين حاج قاسم، وأمين دهان، وعيسى شوّاط، والسعيد بوعبد الله.

وأشار البيان، إلى إن جائزة رئيس الجمهورية للمُبدعين الشباب، قد عرفت مشاركة معتبرة في هذه الطبعة، بفضل المنصة الرقمية، المخصّصة لإيداع إبداعات المشاركين.

أين تم إيداع 456 عمل، 272 منها عبر المنصة الرقمية، أي بزيادة قدرت بأكثر من 100 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، أين تم تسجيل 205 عمل فقط.

وساهمت المنصّة الرقمية https://e-servicesculture.dz/prix-ali-maachi/ التي أطلقتها وزارة الثّقافة والفنون، في تمكين عدد كبير من الراغبين في المشاركة من إيداع ملفاتهم رقميا.

يُذكر أن جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي”، مخصّصة لكل إبداع ثقافي وفني وأدبي.

والجائزة موجّهة للشباب ذوي الجنسية الجزائرية والتي تقلّ أعمارهم عن خمسة وثلاثين عاما.

وتتضمّن جوائز نقدية حسب المراتب الثلاثة: الفائز الأول 500.000 دج، الفائز الثاني 300.000 دج، الفائز الثالث 100.000 دج.

وتخصّ مجالات الرواية الأدبية، الشعر، العمل المسرحي المكتوب، الأعمال الموسيقية.

والفنون الغنائية وفن الرقص، الفنون السينمائية والسمعي البصري، الفنون المسرحية والفنون التشكيلية.