تنصيب أعضاء لجنة مسابقة الجائزة الوطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة

أشرف وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم الأحد على تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لمسابقة جائزة الابتكار للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة لسنة 2021.

ويترأس هذه اللجنة الأستاذ الباحث بجامعة سيدي بلعباس عمار تيلماتين، وتتكون من ممثلين عن قطاعات وزارية منها الصناعة، التعليم والبحث العلمي، الرقمنة والبيئة. وممثلين عن بعض الجامعات، المعاهد والمدارس العليا والهيئات المعنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والابتكار.

ونوه الوزير، بدور هذه المسابقة في تشجيع الابتكار في المؤسسات والذي يعد أحد الأدوات لترقية تنافسيتها، لاسيما الناشطة في المجال الصناعي. وذكر بأهمية الابتكار وإرساء منظومة وطنية للابتكار قوية وفعالة تسمح لحاملي المشاريع المبتكرة بتجسيد مشاريعهم.

وأشار زغدار إلى الآليات التي تم وضعها على غرار تنظيم هذه الجائزة، وتنظيم الصالون واليوم الوطني للإبتكار، وإنشاء شبكة حاضنات للمؤسسات لمرافقة حاملي المشاريع المبتكرة. وإنشاء شبكة تتكون من92 مركز للدعم التكنولوجي والابتكار، في إطار التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وكذا إنشاء مراكز تقنية لمرافقة وتطوير الشعب الصناعية في ميادين البحث والابتكار.

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