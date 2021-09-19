تنصيب أعضاء لجنتي توزيع الحيز الزمني للمترشحين ومتابعة الدعاية في الحملة الانتخابية غدا الاثنين

سيتم، غدا الاثنين، تنصيب أعضاء لجنتي توزيع الحيز الزمني المخصص للمترشحين في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية ومتابعة الدعاية بالحملة الانتخابية. وهذا تحسبا لمحليات 27 نوفمبر القادم، حسب ما جاء في بيان للسلطة.

وأوضح المصدر ذاته، أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي،سيشرف على عملية تنصيب أعضاء لجنة توزيع الحيز الزمني. وكان شرفي كشف في وقت سابق، بخصوص المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، عن تسجيل 164286 ناخب جديد معني بالانتخابات المحلية القادمة. ليصل العدد الإجمالي للهيئة الناخبة إلى 24 مليون 589 ألف و475 ناخب.

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