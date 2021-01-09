تم ظهر اليوم تنصيب أعضاء مكتب الجزائر لمنظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والمقرها جنيف السويسرية.

مراسيم التنصيب أشرف عليها رئيس المكتب حكيم لفوالة.

ووأضح حكيم لفوالة لـ وأج أنه تم تنصيب خبراء في الاقتصاد والمالية والقانون والصحة في مهامهم.

وسيشرعون في القيام بعملهم لصالح منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد، وذلك بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الإدارية والأمنية والعسكرية.

ويتمثل عمل الأعضاء في إعداد ملفات موثوق بها وواضحة حول مختلف القضايا التي تطرح في إطار العملية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأكد رئيس مكتب الجزائر أن اختيار الأعضاء قد أخذ بعين الاعتبار “عديد المعايير المهنية و الملف الشخصي”.