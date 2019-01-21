تنصيب أكثر من 24 ألف طالب عمل بوهران عام 2018

عرف قطاع التشغيل بولاية وهران سنة2018 تنصيب حوالي 434 24 طالب عمل في مناصب شغل، حسب مديرية الوكالة الوطنية للتشغيل.

وأوضحت المديرية، أن وهران حققت نتائجا جد إيجابية في مجال تنصيب طالبي العمل، حيث تجاوزت أهدافها معظمهم ضمن النظام الكلاسيكي.

وقد تم تسجيل مايقارب92 ألف طلب عمل على مستوى الوكالات المحليةبالولاية، فيما قدمت المؤسسات الإقتصادية والهيئات المستخدمة 31 ألف عرض.

وقد شملت عمليات التنصيب خاصة قطاع الخدمات “46 بالمائة”، قطاع الصناعة “35 بالمائة”، و قطاع البناء والأشغال العمومية “18 بالمائة”.