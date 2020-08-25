تنصيب أمير حموم مندوبا ولائيا لوسيط الجمهورية بالمدية

أشرف والي المدية، ظهر اليوم الثلاثاء، على مراسيم تنصيب أمير حموم، مندوبا ولائيا لوسيط الجمهورية.

وحسب بيان لمصالح الولاية، تم إنشاء هذه الهيئة التي تم إنشاؤها بغرض المساهمة في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والادارات العمومية.

وهنأ والي الولاية، المندوب الولائي بالثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية مؤكدا على انه سيحضى بالدعم الكبير من قبل الجميع وتسهيل آداء مهامه النبيلة خدمة للمواطن .

مركزا في معرض تدخله على أهمية التواصل مع المواطنين وتلقي شكاويهم والعمل على التكفل بها، ومتابعة مدى تنفيذها ما يعطي أكثر مصداقية للإدارة وعملها.

ومن جهته، أكد أمير حموم، أن هيئة وسيط الجمهورية تعتبر همزة وصل بين المواطن والادارة، وأنه سيسعى من خلال المسؤولية المكلف بها على خلق جو من الثقة بين الطرفين في إطار إرساء دعائم الجزائر الجديدة.