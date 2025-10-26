تنصيب أمين عام جديد بوزارة السياحة

نصبت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي، عبد الرزاق بحبو أمينا عاما للوزارة، هذا الأحد.

وأكدت الوزيرة حورية مداحي، في كلمة لها بالمناسبة، أن تعيين عبد الزراق بحبو في منصب الأمين العام للوزارة “من شأنه أن يمنح للقطاع ديناميكية لمواصلة تجسيد سياسة الدولة. في مجال السياحة والصناعة التقليدية. وتعزيز الجهود الرامية للمساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي وخلق مناصب الشغل مع دعم نمو السياحة الداخلية وترقية الصناعة التقليدية والحرف”.

وفي ختام كلمتها عبرت الوزيرة عن “تهانيها الخالصة وتمنياتها بالتوفيق والنجاح الأمين العام لوزارة في مهامه الجديدة داعية كل الإطارات وموظفي القطاع للعمل بالتنسيق المتواصل لضمان مواصلة الجهود. ورفع التحديات لتجسيد الأهداف المسطرة لدعم نمو السياحة الوطنية بكل مكوناتها وترقية الصناعة التقليدية. والحرف للمساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي والتنمية الاجتماعية.”

وحضر مراسم التنصيب إطارات الإدارة المركزية ومسؤولي الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية. وكذا رؤوساء وممثلي الفيدراليات والجمعيات المهنية الناشطة في قطاع السياحة، الفندقة والأسفار.