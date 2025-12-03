تنصيب أمين عام جديد لنقابة مؤسسة سيال

أشرف محمد رضا بوداب، المدير العام لـ “سيال”، رفقة بشير زعيو، الأمين العام لفدرالية الري، يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 على تنصيب خالد مهيز، أمينًا عامًا لنقابة المؤسسة.

وهذا بحضور أمين حمادن، نائب المدير العام، محمد محفوظية، رئيس لجنة المشاركة، محمد بوخالفة، مدير الموارد البشرية، المدراء التنفيذيون لسيال وكذا أعظاء المكتب الجديد لنقابة المؤسسة.

وفي هذا الصدد، أكد المدير العام على أهمية العمل التشاركي بين الإدارة والنقابة من أجل ضمان بيئة عمل مستقرة وتحسين الأداء الميداني.

كما شدّد الأمين العام لفدرالية الري على ضرورة دعم الكفاءات النقابية وإرساء ثقافة الحوار البناء، بما يخدم مصلحة العمال والمؤسسة على حد سواء.