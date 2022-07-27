تنصيب أول إمرأة على رأس أمن ولاية عين تموشنت

أشرف اليوم الأربعاء، مراقب عام للشرطة لاج رابح مدير الدراسات، على تنصيب عميد أول للشرطة خديجة قوادرية بوجلطية، رئيسة لأمن ولاية عين تموشنت، ممثلا للمدير العام للأمن الوطني.

وتم تنصيب خديجة قوادرية بوجلطية، كأول امرأة تتولى منصب رئاسة أمن ولاية في تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني.ذ

وجرت مراسم التنصيب جرت بحضور والي ولاية عين تيموشنت، والسلطات الأمنية والقضائية.

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هذه أوّل إمرأة في تاريخ الشرطة الجزائرية تقلّدت منصب رئيسة أمن ولاية

هذا وتم الخميس تعيين عميد أول للشرطة قوادري بوجلطية خديجة في منصب رئيس أمن ولاية. وذلك لأول مرة في تاريخ الشرطة الجزائرية. وجاء هذا بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس الشرطة الجزائرية، أين أشرف وزير الداخلية رفقة المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ على حفل تقليد الرتب. من جهتها قالت عميد أول للشرطة قوادري بوجلطية خديجة، أنها قضت 25 سنة في سلك الشرطة. كما أنها تقلدت العديد من المناصب العليا وأغلبها كان في سلك الشرطة القضائية. وبالتحديد الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر. وأضافت عميد أول للشرطة قائلة:” لي الشرف أن أعين كأول إمراة على رأس أمن الولاية في تاريخ الشرطة الجزائرية. لتمثيل المديرية العامة للأمن الوطني. كأحسن تمثيل. وتابعت تقول:” أتمنى أن أكون جديرة بالثقة وكفؤ بالمسؤولية بما يخدم الوطن والمواطن”. الشرطة الجزائرية: ترقية 10955 شرطي بمختلف الرتب

أشرف كمال بلجود وزير الداخلية على حفل تقليد الرتب رفقة المدير العام للأمن الوطني فريد بن الشيخ. وذلك بمناسبة الذكرى الـ 60 لتأسيس الشرطة الجزائرية.