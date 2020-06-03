تنصيب إبراهيم جمال كسالي أمينا عاما لوزارة المالية

نصب وزير المالية، عبد الرحمان راوية، يوم أمس الثلاثاء إبراهيم جمال كسالي بصفته أمينا عاما لوزارة المالية خلفا لميلود بوطبة الذي توفي شهر أفريل المنصرم.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء، أشاد راوية بخصال الفقيد ميلود بوطبة الذي شغل منصب أمين عام طيلة 14 سنة بحضور الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والاستشراف بشير مصيطفى وإطارات سامين بالوزارة.

و دعا الوزير الأمين العام الجديد لمواصلة العمل المنجز في سبيل عصرنة القطاع واستكمال المشاريع التي تم اطلاقها في هذا المجال ورصد كافة الموارد المتاحة لجعل الوزارة أداة لخدمة التنمية الاقتصادية.