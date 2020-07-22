تنصيب الأساتذة المدرجين بالقوائم الإحتياطية في 25 أوت المقبل

كشف مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية عبد الحميد درياس عن الشروع في استغلال القوائم الاحتياطية لتوظيف الأساتذة للمسابقات المنظمة بعنوان 2017 و 2018.

وأضاف درياس اليوم الأربعاء، خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن هذه القوائم تجري حسب الترتيب الإستحقاقي، وجرى التدقيق فيها من قبل مصالح الوظيفة العمومية.

وأوضح درياس، أنه كان أمام الوزارة عدة خيارات من بينها الاستمرار في استغلال قوائم الاحتياطية بعنوان 2017 لأساتذة التعليم المتوسط والثانوي، و2018 بالنسبة لأساتذة التعليم الإبتدائي، مشيرا إلى أن القرار من أجل صحة التلميذ وضمان موسم دراسي ناجح من خلال تغطية جميع المناصب الشاغرة خصوصا بعد التأكد من استلام نحو 702 مؤسسة مع الدخول المدرسي الجديد.

وأفاد ذات المتحدث، أنه تم مباشرة عملية الإستدعاءات حسب الترتيب الاستحقاقي بموجب منشور أرسل لجميع مدراء التربية في 20 من الشهر الجاري، على أن يتم تنصيب هؤلاء الأساتذة في غضون 25 و 26 أوت المقبل موعد عودة الإطار الإداري والتربوي للعمل.

وكشف درياس، أن قطاع التربية حاليا يحصي حوالي 117 ألف أستاذ في الرتب الثلاثة (الابتدائي والمتوسط والثانوي) على أن يتنافس المدرجون في القوائم الإحتياطية على نحو ثمانية آلاف منصب شاغر حاليا.