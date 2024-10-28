أشرف الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الإثنين، على تنصيب الأستاذ مبروك زيد الخير رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، تم تنصيب الأستاذ مبروك زيد الخير رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى، تتنفيذا للمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 14 اكتوبر 2024.

واستهل الوزير الأول كلمته خلال جلسة التنصيب بتقديم التهاني للرئيس الجديد للمجلس الإسلامي الأعلى. على الثقة التي حظي بها من قبل رئيس الجمهورية.

مبرزا الأهمية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية لهذه المؤسسة الدستورية المرجعية. نظرا للدور الهام والمحوري الذي تضطلع به في إشعاع الدين الإسلامي الحنيف. بمبادئه وأسسه الأصيلة وفهمه الصحيح. وجعله في مأمن من كل توظيف سياسوي أو عقائدي من خلال العمل على تصحيح الإدراكات الخاطئة.

كما أشاد الوزير الأول بالمسيرة الثرية للدكتور مبروك زيد الخير، باعتباره قيمة وقامة علمية ودينية. كرست حياتها للعلم والعمل في المعارف والمؤلفات والعلوم الشرعية.

هذا وجرت مراسم التنصيب بمقر المجلس الإسلامي الأعلى بحضور محمد مأمون القاسمي، عميد جامع الجزائر، ويوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

كما حضر، محمد حسوني، مستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية. بالإضافة إلى أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى.